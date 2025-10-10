Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele, S Sport ekranlarından yayımlanacak.
Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.
Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.
Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.