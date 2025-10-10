Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

10.10.2025 11:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 3. haftasında sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 3. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele, S Sport ekranlarından yayımlanacak.

Euroleague'in son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u 96-77 mağlup ederken, ikinci haftada Litvanya'nın Zalgiris takımına 84-81 mağlup oldu.

Bu sezon çıktığı ilk müsabakada EA7 Emporio Armani Milan'a 92-82, ikinci maçta ise Bayern Münih'e 97-88 yenilen Kızılyıldız'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe Beko, ligde iki takımın karşılaştığı son mücadeleden 96-91 galip ayrıldı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #thy euroleague #Kızılyıldız

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan mağlup dönüyor!
Fenerbahçe Beko, Litvanya'dan mağlup dönüyor! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ikinci maçında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris'e 84-81 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti!
Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti! Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Aliağa Petkimspor'u 105-83 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Brandon Boston Jr.'ın sol ayak bileği bağlarında burkulma kaynaklı 1. derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı.