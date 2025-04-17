Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma! Mikael Jantunen...
Fenerbahçe Beko'nun Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol forması giyen Mikael Jantunen ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Mikael Jantunen, 2023-2024 sezonunda Paris Basket ile sözleşme imzaladı.
Jantunen bu sezon Paris forması ile 7.8 sayı 4.7 ribaund 1 asist ortalaması ile oynadı.
Etiketler: #fenerbahçe beko #transfer #Mikael Jantunen
Spor Haberleri
- Divan kurulu başkanları Trabzon'da bir araya geldi!
- Fatih Terim'in serisi sona erdi!
- Trabzonspor'dan TFF'ye Türkiye Kupası finali tepkisi!
- Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma
- Ali Koç'tan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret!
- Serdal Adalı'dan Immobile ve ayrılık açıklaması!
- Fenerbahçe'den Zenit açıklaması!
- Fransız oyuncu Trabzonspor'un hedefini açıkladı!
- 3.'lük serisinin ilk maçı Eczacıbaşı'nın!
- Serdal Adalı seçim tarihini açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Geldikleri gibi gidiyorlar!
- Önder'in sağlık durumu ile ilgili yeni gelişme
- CHP, bir kurultay daha yapacak!
- Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı
- 'Bu haberi bir muhalif yapsaydı...'
- 6 araştırma şirketinin anketinde çarpıcı sonuç!
- Aynı menzile yürümeye devam!
- MHP'li Büyükataman'dan Özel'e yanıt!
- Özel, Silivri'den Numan Kurtulmuş'a seslendi!
- Ankara hareketliliğinin nedeni belli oldu