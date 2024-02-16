Fenerbahçe farklı kazandı adını finale yazdırdı
ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yendi.
ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
FİNALDE RAKİP ANADOLU EFES
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Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.
Karşılaşma 18 Şubat Pazar Günü Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.
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