Fenerbahçe farklı kazandı adını finale yazdırdı

ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:58
Fenerbahçe farklı kazandı adını finale yazdırdı
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ING Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

FİNALDE RAKİP ANADOLU EFES

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Fenerbahçe Beko finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Karşılaşma 18 Şubat Pazar Günü Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.


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