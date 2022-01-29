Fenerbahçe Ghislain Konan transferinde sona yaklaştı

29 Ocak 2022 Cumartesi, 09:36

Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanırken sol bek konusunda bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği belirtilen Fildişili Ghislain Konan ile ilgili Reims Kulübü Başkanı Jean-Pierre Caillot, Fransız basınına yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın oyuncu ile ilgilendiğini söyleyerek, “Konan için teklifler aldık. Anladığımız kadarıyla menajeri artık başka bir takımda oynamasını istiyor. Fenerbahçe de Konan’ı kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında. Fenerbahçe’nin yaptığı teklif oldukça iyi. Biz Fenerbahçe ile anlaştık ama elbette transferin gerçekleşmesi için Konan’ın da Fenerbahçe’ye gitmeyi kabul etmesi gerekiyor. İngiltere’den de Konan’ı transfer etmek isteyen takımlar var” ifadelerini kullandı.

Konan, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası’nda oynadığı 4 maçın tamamına ilk 11’de başladı ve tam süre aldı. Fildişi Sahili, Mısır’a son 16 turunda penaltı vuruşları ile elendi.

Ghislain Konan, Ligue 1’de Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.