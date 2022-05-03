Fenerbahçe Kulübü 115 yaşında

03 Mayıs 2022 Salı, 09:52

Resmi olarak 1907 yılında kurulan ve farklı branşlarda faaliyet gösteren, Fenerbahçe Kulübü 115. yılını kutluyor.

1899 yılında "Siyah Çoraplılar" adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin bu iki girişimi, o zamanın saltanat dönemi sebebiyle gerçekleşemedi.

Monarşi rejiminin gevşemesiyle aynı gençler 1907 yılında bir daha kapanmamak üzere Fenerbahçe Futbol Kulübünü kurdu.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle de tarihe geçen Fenerbahçe'de ilk başkan Ziya Bey (Songülen), ilk genel sekreter Ayetullah Bey, ilk genel kaptan ve veznedarı Necip Bey (Okaner) oldu. Fenerbahçe Futbol Kulübü 1908 yılında dernekleşen ilk kulüp olma unvanını elde etti.

Kuruluşunda renkleri sarı-beyaz olan Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1909 yılında adını Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değiştirdi ve bugüne kadar kullandığı sarı-lacivert renklerini aldı.

Futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilen ve eski başkanlardan Tevfik Taşçı tarafından Manchester'da yaptırılan Fenerbahçe'nin ilk rozeti, 1929 yılında Türkçe haline getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kulübe 3 Mayıs 1918 tarihindeki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı sürerken 3 Mayıs 1918 tarihinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yakın arkadaşı Sabri Toprak ile sarı-lacivertli kulübünü ziyaret etti.

Atatürk, Elkatipzade Mustafa Bey'in kendisine kulüp hatıra defterini uzatması üzerine eski Türkçe ile defterde "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs tarihi aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı.

9 branşta boy gösteriyor

Fenerbahçe Kulübü, 9 branşta önemli başarılara imza attı.

Sarı-lacivertliler futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme sporlarında mücadele ediyor.

Futbolda tarihi başarılar

Fenerbahçe, ana branşı olan futbolda çok önemli başarılara imza attı.

Sarı-lacivertliler, 19'u Süper Lig, 6'sı Milli Küme ve 3'ü Türkiye Futbol Şampiyonası adı altında toplamda 28 kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kupası'nı 6, Türkiye Süper Kupası'nı ise 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 1 Balkan Kupası, 8 Başbakanlık Kupası, 2 Atatürk Kupası, 16 İstanbul Ligi, 4 İstanbul şildi, 1 İstanbul Kupası, 1 General Harrington Kupası, 4 Donanma Kupası ve 12 TSYD Kupası kazandı.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, 2012-2013 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

Basketbolda erkeklerde Avrupa'nın en büyüğü oldu

Fenerbahçe, erkek basketbolunda Avrupa'nın en önemli kupasını kazanan ilk Türk takımı oldu.

Basketbolun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunda şampiyonluğu elde eden sarı-lacivertliler, Türk basketbol tarihinin kulüpler düzeyindeki en büyük başarısına imza attı.

Fenerbahçe, aynı kupada 6 kez son 16, 2 kez de çeyrek final oynarken, 5 yıl üst üste Dörtlü Final'e katılma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise 7 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 9 Süper Lig, 7 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Fenerbahçe, FIBA Avrupa Şampiyonlar Kupası'na gidecek Türk takımını belirlemek için 1946-1967 yıllarında düzenlenen Türkiye Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda ise 3 defa şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe kadın basketbolda ise büyük bir ekol haline geldi. Türkiye'de 15 Süper Lig şampiyonluğu, 13 Türkiye Kupası ve 12 Cumhurbaşkanlığı Kupası bulunan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın en önemli kupasında da 2'şer kez üçüncü ve dördüncü oldu. Söz konusu kupada Fenerbahçe 4 kez final oynadı ama kupayı müzesine götüremedi.

Voleybol

Fenerbahçe, voleybolda özellikle kadınlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler, kadın voleybolunda 2010 yılında FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinci olurken, 2012 ve 2021'de üçüncülük yaşadı.

Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise 2011-2012'de şampiyon, 2009-2010'da ikinci, 2010-2011, 2015-2016 ve 2018-2019'da üçüncü oldu.

2013-2014 yılında CEV Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler, Sultanlar Ligi'nde 5, kupada ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, voleybolda erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 kere son 16 mücadelesine katılırken, 2016-2017'de CEV Kupası'nda yarı final oynadı.

Sarı-lacivertliler, ligde 5, kupada da 4 kere şampiyon oldu.

Amatör sporlarda büyük başarılar

Fenerbahçe, Türkiye'de amatör sporlarda akla gelen ilk kulüp olma başarısını ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, 1910'larda kurulan yelken şubesinde olimpik sınıflarda 2019 yılında 2 Avrupa 4.'lüğü elde etti. Fenerbahçe, gençler kategorisindeyse 2019 yılında 2 Dünya şampiyonluğu elde etti.

Resmi olarak 1918 yılında kurulan atletizm şubesinde ise Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonaları tarihindeki ilk altın madalyasını sarı-lacivertli sporcu Ramil Guliyev kazandı.

Ramil, Londra'nın ev sahipliğinde 4-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında o yıl 16.'sı düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, milli forma altında mücadele ettiği 200 metre finalinde "Gezegenin en hızlı atleti" unvanını aldı.

Londra'da 56 bin kişinin önünde çıktığı 200 metre erkekler yarışını 20.09'luk derecesiyle dünya şampiyonu olarak tamamlayan Ramil, tam bir yıl sonra, Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde 19.76'lık derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Fenerbahçe, boks branşında da elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Türkiye'de birçok organizasyonda sarı-lacivertli sporcular şampiyonluğa ulaşırken, Buse Naz Çakıroğlu 2019 yılında Avrupa şampiyonluğuna uzandı. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde eden ve Türkiye'nin olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörü olan Buse Naz, Tokyo Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya kazandı.

1951 yılında kurulan kürek şubesi ise 220 şampiyonadan 150 resmi birincilikle ayrıldı.

1965 yılında ilk defa düzenlenen İstanbul Kupası'nın ilk şampiyonu olan Fenerbahçe, 2007 yılında yine son kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu oldu.

1977 senesinden itibaren düzenlenen Türkiye Kupası'nda 38 şampiyonlukla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, Türkiye Şampiyonası'nda da en fazla şampiyonluk sayısına (39) sahip kulüp olmaz özelliğini taşıdı.

Fenerbahçe, masa tenisi branşında ise Avrupa Şampiyonu olan ilk ve tek Türk takımı olarak ön plana çıktı.

Sarı-lacivertlilerin kadın masa tenisi takımı, 2013-14 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çıktığı finalde yenilip ikinci olmuş, ardından 2014-15 sezonunda tek bir maçta bile yenilmeden kupayı kazanma başarısı göstererek tarihe geçmişti. Kadın takımı ayrıca Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda 12'şer şampiyonluğa sahip.

Erkek Masa Tenisi Takımı ise Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası'nda 12, İstanbul Şampiyonası'nda 23, Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 4 ve Türkiye Kupası'nda 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, yüzme branşında da kazandığı 35 Türkiye şampiyonluğuyla en çok şampiyonluk kazanan kulüp durumunda.

Sarı-lacivertli yüzücü Emre Sakçı, üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla şimdiden Fenerbahçe ve ülke tarihine geçmeyi başardı.

Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç - Açık Yaş ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden rekortmen yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama finalinde elde ettiği 24:95'lik derecesiyle hem kendisine ait olan Avrupa rekorunu (25:29) geçti hem de 25:25 olan Dünya rekorunu 24:95'e indirdi.

33 başkan görev yaptı

Fenerbahçe Kulübü, bugüne kadar 33 başkan idaresinde yönetildi.

Sarı-lacivertlilerde sırasıyla Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Tevfik Haccar Taşçı, Hakkı Saffet Tarı, Galip Kulaksızoğlu, Osman Fuat Efendi, Emirzade Arif, Mehmet Hulusi Bey, Hamit Hüsnü Kayacan, Sabri Toprak, Nazım Bey, Nuri Sekizinci, Ömer Faruk Efendi, Şükrü Saracoğlu, Ali Muhittin Hacıbekir, Osman Kavrakoğlu, Bedii Yazıcı, Zeki Rıza Sporel, Agah Erozan, Medeni Berk, Hasan Kamil Sporel, Razi Trak, İsmet Uluğ, Faruk Ilgaz, Emin Cankurtaran, Ali Şen, Fikret Arıcan, Tahsin Kaya, Metin Aşık, Güven Sazak, Hasan Özaydın, Aziz Yıldırım ve Ali Koç başkanlık görevine geldi.

Sarı-lacivertlilerde, Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Aziz Yıldırım tarihe geçti

Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim ise Aziz Yıldırım oldu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına 1 oy farkla 1998 yılında seçilen Yıldırım, özellikle tesisleşmedeki büyümeyle dikkati çekti.

Yıldırım, 2018 yılında 20 yıllık başkanlık görevini Ali Koç'a devretti.

Şükrü Saracoğlu'nun ismi stada verildi

Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isimlerden olan Şükrü Saracoğlu'nun ismi stada verildi.

Sarı-lacivertli kulübe 17 yıl başkanlık yapan, eski başbakan ve bakan Şükrü Saracoğlu'nun ismi, 22 Temmuz 1998'de yönetim kurulu kararıyla statta yaşatıldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en fazla sporcu gönderen kulüp oldu

Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcu gönderen kulüp olarak dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler olimpiyatlara 6 branştan 22 sporcu gönderirken, Türkiye'yi temsil eden her 5 sporcudan biri Fenerbahçe'den oldu.