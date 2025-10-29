Fenerbahçe Medicana, Spor Toto'ya set vermedi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 18:16:00
Fenerbahçe Medicana, SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında sahasında Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)

Setler: 25-14, 26-24, 25-22

Süre: 83 dakika (20, 31, 32)

