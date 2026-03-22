Fenerbahçe’nin yıldızı form grafiğiyle takımın en iyisi oldu: Kante liste başında

36 yaşındaki orta saha oyuncusu yükselen çizgisiyle yeniden Fransa Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet aldı. Fransız yıldız, Gaziantep FK karşısında Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü atarken performansı istatistiklere de yansıdı. Öyle ki Kante, 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ve yüksek şiddetli koşularla kat edilen mesafe istatistiklerinde Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu oldu.

⁠TRABZON’UN GURURU

Trabzonspor'un zirve yarışının içinde olması ve oyuncularının artan performansı milli takım kadrolarını da etkiledi.

Bordo-Mavililerden 9 oyuncu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Bu sayı, Karadeniz ekibinin son dönemde milli takımlara en çok oyuncu gönderdiği dönemlerden biri olarak tarihe geçti. AyYıldızlı ekipte Mustafa Eskihellaç görev yapacak. Ayrıca; Karadağ’da Stefan Savic, Nijerya’da Paul Onuachu, Ukrayna’da Oleksandr Zubkov, Arnavutluk’ta Ernest Muçi, Fildişi’nde Oulai ve Yeşil Burun Adaları’nda Pina milli formayla sahaya çıkacak. Türkiye U19 Milli Takımı’na da Onuralp Çevikkan ve Taha Emre İnce davet edildi. Bordo-Mavili futbolcuların uluslararası arenada boy gösterecek olması camiada memnuniyet yarattı.

10 NUMARA KAPTAN

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü fırtınası esiyor. Siyah-Beyazlıların sezon başında Benfica’dan 30 milyon Avro’ya transfer ettiği ve 10 numaralı formayla takım kaptanlığını verdiği milli futbolcu, performansını artırdı. İlk dönem gördüğü iki kırmızı kart ve form grafiği nedeniyle eleştirilen Kökçü, devre arasında yapılan transferlerle güçlenen Beşiktaş’ı sırtlıyor.

Son 9 maçta 5 gol atıp 6 da asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, hem Siyah-Beyazlıların lig ikinciliği hem de Türkiye Kupası hedefinde kritik rol oynuyor. Orkun bu performansıyla, Avrupa’nın 5 büyük liginde en çok gol ve gol beklentisi üreten ikinci oyuncu olmayı başardı. Milli yıldızın artan performansı Avrupa’nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekiyor.

MİLLİ MESAİ BAŞLADI

DÜNYA Kupası Play-Off yarı finalinde 26 Mart’ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde hazırlıklarına başladı. Kendi takımlarında maçlarını tamamlayan ve kampa katılan futbolcular, teknik direktör Montella yönetiminde antrenman yaptı.