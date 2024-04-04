Fenerbahçe Opet finale yükseldi!

Vodafone Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, THY'yi 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 20:07
Fenerbahçe Opet finale yükseldi!
Abone Ol google-news

Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet konuk ettiği THY'yi 25-23, 17-25, 25-23 ve 25- 14'lük setlerle 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)

Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14

Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)


fenerbahçe opet haberleri THY haberleri Sultanlar Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe maçına damga vurdu: Golün asistini yaptı!

Fenerbahçe maçına damga vurdu: Golün asistini yaptı!
Erol Bilecik duyurmuştu: Süper Kupa öncesi gözler Fenerbahçe U19'da!

Erol Bilecik duyurmuştu: Süper Kupa öncesi gözler Fenerbahçe U19'da!
TFF'den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

TFF'den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF'den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!

TFF'den Fenerbahçe ve Süper Kupa açıklaması!
İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu için veda töreninde konuştu: ‘Çok zor, çok üzgünüm’

İlker İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu için veda töreninde konuştu: ‘Çok zor, çok üzgünüm’
Ali Koç'tan Süper Kupa sözleri: 'İki opsiyonumuz var'

Ali Koç'tan Süper Kupa sözleri: 'İki opsiyonumuz var'
Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!

Lady Gaga’lı Joker devam filmi için heyecan verici ilk afiş yayınlandı!
Murat Sancak'tan VAR belgesi paylaşımı: 'Ben bu oyunu bozarım'

Murat Sancak'tan VAR belgesi paylaşımı: 'Ben bu oyunu bozarım'
YSK’den ‘Isparta’ ve ‘Çorum’ kararı: Talep reddedildi!

YSK’den ‘Isparta’ ve ‘Çorum’ kararı: Talep reddedildi!
Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun sahneleri bırakma sebebini açıkladı

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun sahneleri bırakma sebebini açıkladı
Trafikte Cem Yılmaz’a yöneltilen soru viral oldu: ‘Araban güzelmiş, ne iş yapıyorsun?’

Trafikte Cem Yılmaz’a yöneltilen soru viral oldu: ‘Araban güzelmiş, ne iş yapıyorsun?’