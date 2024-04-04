Fenerbahçe Opet finale yükseldi!
Vodafone Sultanlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, THY'yi 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Vodafone Sultanlar Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet konuk ettiği THY'yi 25-23, 17-25, 25-23 ve 25- 14'lük setlerle 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ramazan Çevik, Onur Coşkun
Fenerbahçe Opet: Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Buse Ünal, Stysiak, Ada Korkmaz)
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Macris (Melis Yılmaz, Derya Güç, Alecrim, Sıla Çalışkan, Şeyma Ercan)
Setler: 25-23, 17-25, 25-23, 25-14
Süre: 105 dakika (26, 23, 32, 24)
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