Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hayaline veda etti! Fenerbahçe 1-1 Lille

Yayınlanma: 13.08.2024 - 19:00

Güncelleme: 13.08.2024 - 22:43

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini 1-0 kazanan Fenerbahçe'nin golünü 90+1'de Diakite kendi ağlarına gönderdi.

Uzatma dakikalarının 109. dakikasında Lille'den Aissa Mandi kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Lille'e beraberliği getiren golü 118. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi play off turuna kalan taraf Lille olurken Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmış oldu.

Karşılaşmadan Dakikalar | Fenerbahçe 1-1 Lille

120' Alexander Djiku'nun uzun pasında Youssef En-Nesyri'nin kafayla indirdiği topu Cenk kafayla tamamladı. Top üst direkten oyuna döndü.

118' Gol | Top ağlarda. Lille, Jonathan David ile skora dengeyi getirdi.

115' Lille penaltı kazandı. Jonathan David'in ceza yayı üzerinden şutunda Oosterwolde'nin eline çarpan top için karşılaşmanın hakemi VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını verdi.

109' KIRMIZI KART | Lille 10 kişi kaldı! Aissa Mandi, İrfan Can Kahveci'nin kafasına attığı tekme sonucu kırmızı kart gördü.

97' Jayden Oosterwolde'nin sol kanattan ortasında Youssef En-Nesyri kafayla indirip vurmak istedi fakat topun hakimiyetini kaybetti.

Zorlu mücadelede 90 dakika sona erdi ve maç uzatmalara gitti | Fenerbahçe 1-0 Lille

90+7' Rakip ceza sahası içinde topu kapan Youssef En-Nesyri'nin kale önündeki Cenk Tosun'a pası geçmedi.

90+5' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine ortasında Youssef En-Nesyri kafa vuruşu esnasında rakibiyle çarpıştı. Her iki oyuncu da yerde kaldı.

90+1' GOOOL | Kadıköy yıkılıyor! Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor! Jayden Oosterwolde'nin uzun taç atışında Lille rakip savunmaya çarpan top ağlarla buluştu. Harikasınız çocuklar!

90' İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda Youssef En-Nesyri topa istediği gibi dokunamadı. Atağın devamında topu önünde bulan Djiku'nun köşeye enfes şutunu kaleci kurtardı.

86' SARI KART | Saha içine dışarıdan top atan Hakon Arnar Haraldsson sarı kart gördü.

83' Oosterwolde'nin uzun taç atışında Dzeko kafayla Osayi'ye indirdi. Osayi'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut yan direkten döndü.

81' SARI KART | Lille'de sol kanattan gelişen atakta Gabriel Gudmundsson yerden sektirerek vuruşu Livakovic'in kontrolünde auta gitti.

80' SARI KART | Lille'de oyunun başlamasını engelleyen Edon Zhegrova sarı kart gördü.

74' Allan Saint-Maximin'in sol kanattan ortasında herkesi aşan top Osayi'ye geldi. Bright Osayi-Samuel'in kale önüne çıkardığı topta topu alan Dzeko vuruş şansı bulamadı.

72' Jonathan David'in sağ çaprazdan yerden vuruşu direk dibinden dışarıya gitti.

68' SARI KART | Lille tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Çağlar Söyüncü, Jonathan David'e yaptığı müdahale sonucu sarı kartla cezalandırıldı.

64' SARI KART | Temsilcimizde Alexander Djiku, Angel Gomes'e faulünün ardından sarı kart gördü.

56' Mert Hakan'ın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde dışarıda.

55' SARI KART | Rakiplerinden tek tek sıyrılan Oosterwolde Angel Gomes'in kayarak hareketinde yerden kalkamadı. Gomes sarı kartı gören isim.

54' Dzeko'nun kafayla indirdiği topta İsmail Yüksek'inn ceza sahası içinden şutunu Lucas Chevalier iki hamlede kurtardı.

Zorlu mücadelede ilk yarı sona erdi | Fenerbahçe 0-0 Lille

38' Dusan Tadic'in arka direğe enfes pasında en arkada topu alan Allan Saint-Maximin'in uzak direğe ayak içi plasesi az farkla dışarıda.

37' Çok hızlı gelişen Lille atağında Gabriel Gudmundsson'un kale ağzına pasını Jonathan David tamamladı. Dadiv'in boş kaleye şutunda Djiku kayarak gole izin vermedi.

35' SARI KART | Sağ kanatta rakibini geçmek isteyen Dusan Tadic yerde kaldı. Alexsandro Ribeiro, Lille'de sarı kart gören isim oldu.

32' Dusan Tadic'in sağ çaprazdan çıkardığı pasta Mert Hakan'ın gelişine şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.

29' Allan Saint-Maximin sol kanatta rakibini geçip kale önüne ortaladı. Alexsandro Ribeiro, Fenerbahçeli oyuncudan önce çok kritik müdahale ile topu taca uzaklaştırdı.

26' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek'in kafa vuruşu kaleyi bulmadı, aut.

25' Bu kez Mert Hakan gole yaklaştı. Yıldız oyuncunun ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşu kalecinin parmak uçlarından kornere gitti.

25' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu Sebastian Szymanski ceza sahası dışından tamamladı. Polonyalı oyuncunun çok sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

18' Tiago Santos'un sağ kanattan ceza sahamızın içine gönderdiği topta Mert Müldür topu karşıladı. Dönen topta Gabriel Gudmundsson'un şutu kaleyi bulmadı.

10' Jonathan David'in pasında topu alann Remy Cabella'nın sağ çaprazdan şutunda Dominik Livakovic hata yapmadı.

8' SARI KART | Merkezden ceza sahası içine girmek isteyen Jonathan David ceza yayı önünde yerde kaldı. Faulü yapan Mert Müldür sarı kart gördü. Çok tehlikeli yerden serbest vuruş Lille'in.

1' Tadic'in sağ kanattan ortasında Edin Dzeko'nun kafa vuruşu isabetli olmadı. Fenerbahçe, 24. saniyede gole yaklaştı.

1' Haydi Fenerbahçe zafer gecesi olsun! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...