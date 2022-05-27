Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Halil Akbunar için yarışıyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:00

Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe, devir işlemleriyle ilgili çalışlamalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için üç kulübün devrede olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı deneyimli kanat oyuncusuyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ifade edildi.

Taraftarların protesto ettiği Halil için görüşmelere başlayan Göztepeli kurmaylar kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ı da satmayı düşünüyor.

Göztepe, sezon devam ederken Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'le yollarını ayırmıştı.