Fenerbahçe ve Trabzonspor, Göztepeli Halil Akbunar için yarışıyor
Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Göztepe, Halil Akbunar ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Milli kanat oyuncusu için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir'in de temasta olduğu öğrenildi.
Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Göztepe, devir işlemleriyle ilgili çalışlamalarını sürdürürken, takımdan ayrılması gündemde olan kaptan Halil Akbunar için üç kulübün devrede olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı deneyimli kanat oyuncusuyla Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir'in de ilgilendiği ifade edildi.
Taraftarların protesto ettiği Halil için görüşmelere başlayan Göztepeli kurmaylar kaleci İrfan Can ve stoper Atınç'ı da satmayı düşünüyor.
Göztepe, sezon devam ederken Ndiaye, Nwobodo, Soner ve Burekovic'le yollarını ayırmıştı.
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