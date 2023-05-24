2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi!

Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 3-0 yendi ve ilk finalist oldu. Sarı lacivertliler tarihinde 18. kez, son 19 sezonda ise 9. kez Türkiye Kupası finaline yükselmeyi başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 22:35
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi!
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak tarihinde 18. kez Türkiye Kupası finaline yükselmeyi başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Michy Batshuayi ve 85. dakikada Joshua King kaydetti. Öte yandan 47'de Batshuayi'nin 74'te ise Valencia'nın birer şutu direkten döndü.

Bu sonuçla Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran ilk takım oldu. Sarı lacivertlilerin finaldeki rakibi Ankaragücü - Başakşehir maçının galibi olacak.


fenerbahçe demir grup sivasspor Sivasspor ziraat türkiye kupası

En Çok Okunan Haberler