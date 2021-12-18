Fenerbahçe'de başkanlığa yeni aday
F.Bahçe Kulübü’nün eski yöneticisi Sadettin Saran, Sarı-Lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.
F.Bahçe’de Beşiktaş ile oynanacak kritik maç öncesi şok sakatlık yaşandı. Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia’nın sakatlıklarının son bulması ve İrfan Can Kahveci’nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Sarı-Lacivertliler, bu kez Ferdi’den gelen haberle üzüldü. Yan bağlarında yırtık tespit edilen genç yıldız en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
YERİNE KİM OYNAYACAK?
Bu sakatlığın ardından 3’lü savunma oynayan takımın sağ kanat beki şeklinde görev alan Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Osayi Samuel ya da Nazım Sangare’nin oynaması büyük olasılık. Osayi oynarsa, sol kanat beki olarak Novak da derbide forma şansı bulabilir.
SARAN: ADAYIM
F.Bahçe Kulübü’nün eski yöneticisi Sadettin Saran, Sarı-Lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı. Saran, “F.Bahçe Başkanlığı hayalim. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek F.Bahçelilik değil. Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, F.Bahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım” dedi.
Video Haberler
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
En Çok Okunan Haberler
- Omicron'da bu şikayetlere dikkat!
- Emekli maaşına zam oranını açıkladı
- BDDK, bankalar için harekete geçti
- Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam
- Asgari ücret her geçen dakika eriyor
- Merkez Bankası'ndan dolara müdahale
- 'Kasada bize ait dolar yok ama...'
- 'Erdoğan için kırmızı kod uyarısı'
- Müdahalenin ardından dolarda son durum
- Borsa İstanbul'dan ardı ardına devre kesici