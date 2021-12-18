Fenerbahçe'de başkanlığa yeni aday

18 Aralık 2021 Cumartesi, 01:38

F.Bahçe’de Beşiktaş ile oynanacak kritik maç öncesi şok sakatlık yaşandı. Hafta içinde Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia’nın sakatlıklarının son bulması ve İrfan Can Kahveci’nin cezasının tamamlanması ile rahat bir nefes alan Sarı-Lacivertliler, bu kez Ferdi’den gelen haberle üzüldü. Yan bağlarında yırtık tespit edilen genç yıldız en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak.



YERİNE KİM OYNAYACAK?

Bu sakatlığın ardından 3’lü savunma oynayan takımın sağ kanat beki şeklinde görev alan Ferdi Kadıoğlu’nun yerine Osayi Samuel ya da Nazım Sangare’nin oynaması büyük olasılık. Osayi oynarsa, sol kanat beki olarak Novak da derbide forma şansı bulabilir.



SARAN: ADAYIM

F.Bahçe Kulübü’nün eski yöneticisi Sadettin Saran, Sarı-Lacivertlilerin bir sonraki olağan kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı. Saran, “F.Bahçe Başkanlığı hayalim. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek F.Bahçelilik değil. Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, F.Bahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım” dedi.