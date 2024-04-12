Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun tarihi açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı 27 Nisan'da yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 18:14
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun tarihi açıklandı
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Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.

Kulüp, toplantıda çoğunluk aranmayacağını da bildirdi.


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