Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu'nun tarihi açıklandı
Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı 27 Nisan'da yapacağını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı 27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.
Kulüp, toplantıda çoğunluk aranmayacağını da bildirdi.
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