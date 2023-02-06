Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime transfer çağrısı!

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime sosyal medya üzerinden transfer çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 08:07
Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime transfer çağrısı!
Abone Ol google-news

Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminde kulübün sadece Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde hamlesi yapmasının ardından flaş bir çağrıda bulundu.

8 Ocak Çarşamba günü bitecek olan transfer dönemi öncesinde, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin transfer yapması gerektiğini savunan tarafarlar, sosyal medya üzerinden yönetime çağrıda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, kısa sürede başlatıkları kampanyayı #FenereTransferYapın hastagi ile twitter'da gündeme soktu. sarı-lacivertlilerin bu çağrısı kısa sürede gündemde ilk sıraya geldi.




fenerbahçe Transfer dönemi transfer

İlgili Haberler

Konyaspor, Fenerbahçe maçı için zor da olsa İstanbul'a geldi!

Konyaspor, Fenerbahçe maçı için zor da olsa İstanbul'a geldi!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Ligin çok uzağında kaldık'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Ligin çok uzağında kaldık'
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

En Çok Okunan Haberler