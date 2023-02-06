Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime transfer çağrısı!
Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime sosyal medya üzerinden transfer çağrısında bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminde kulübün sadece Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde hamlesi yapmasının ardından flaş bir çağrıda bulundu.
8 Ocak Çarşamba günü bitecek olan transfer dönemi öncesinde, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin transfer yapması gerektiğini savunan tarafarlar, sosyal medya üzerinden yönetime çağrıda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, kısa sürede başlatıkları kampanyayı #FenereTransferYapın hastagi ile twitter'da gündeme soktu. sarı-lacivertlilerin bu çağrısı kısa sürede gündemde ilk sıraya geldi.
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