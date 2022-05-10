Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in büyük üzüntüsü!
Arda Güler, büyük bir heyecanla beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nda oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, yaşadığı sakatlık nedeniyle kalan maçlarda görev alamayacağı ve U17 Avrupa Şampiyonası'nda olamayacağı için büyük üzüntü yaşıyor.
Genç yıldız, derbiden önce kalça kasık bölgesindeki ağrıları artınca ayrıntılı bir kontrolden geçirilmişti.
Arda Güler'in iliak kemiğinde yaygın stres ve ödem tespit edilmişti. 17 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ligde kalan iki maçında görev yapamayacak.
Ancak Arda için asıl büyük üzüntü, boy göstermeyi dört gözle beklediği U17 Avrupa Şampiyonası'nı kaçırması oldu.
17 yaşındaki oyuncu kadroda yer alıp kendisini zorlamak istese de doktorların tavsiyesi sonrası aday kadrodan çıkartıldı.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'