FIFA'dan 4 isme ceza! Muslera...
FIFA, Gana maçı sonrasında hakeme yönelik tepkileri nedeniyle Fernando Muslera ve Jose Maria Gimenez'e 4'er maç, Edinson Cavani ile Diego Godin'e ise 1'er maç ceza verdi.
FIFA, aralarında Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da olduğu 4 futbolcuya Dünya Kupası'ndaki Gana maçında yaşanan olaylarla ilgili ceza verdi.
Uruguay'ın Gana'yı 2-0 mağlup ettiği maç sonunda Fernando Muslera ile Jose Maria Gimenez'in maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği açıklandı.
FIFA ayrıca 4 oyuncuya bir futbol projesinde toplum yararına hizmet etmesinin yanı sıra 20 bin İsviçre Frangı ceza verildiğini açıkladı.
Uruguay Futbol Federasyonu da ayrıca 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.
Ceza alan 4 futbolcu cezalarını Milli Takım maçlarında çekecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- ‘Parti görüşü gibi aktarmış’
- Kadınlığı sömüren AKP’li
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- MHP milletvekilinin olduğu eve giden polise tayin
- 6’lı masanın en zor toplantısı oldu
- HDP'den Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama
- Avukat Serdar Öktem de tutuklandı
- İYİ Parti ve CHP'den ortak karar
- AKP'den altılı masaya yanıt