Filede Polonya'ya set vermedik
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Polonya karşılaştı. Millilerimiz mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi. Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, Polonya karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.
MİLLİ TAKIMIMIZ POLONYA'YI 3-0 GEÇTİ
Setleri 25-14, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla kazanan milli takım, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. 17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, beşinci maçında yarın TSİ 19.30'da Macaristan'la karşılaşacak.
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