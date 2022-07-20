Filede Polonya'ya set vermedik

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye ile Polonya karşılaştı. Millilerimiz mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 23:04
Filede Polonya'ya set vermedik
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Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Polonya'yı 3-0 yendi. Organizasyonda ikinci grupta yer alan milli takım, Polonya karşısında etkili bir oyun ortaya koydu.

MİLLİ TAKIMIMIZ POLONYA'YI 3-0 GEÇTİ

Setleri 25-14, 25-22 ve 25-22'lik skorlarla kazanan milli takım, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. 17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, beşinci maçında yarın TSİ 19.30'da Macaristan'la karşılaşacak.


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