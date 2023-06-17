Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek

Yayınlanma: 17.06.2023 - 20:34

Güncelleme: 17.06.2023 - 20:34

Hırvatistan’ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını daha önce garantileyen Filenin Efeleri, grup mücadelesini 6 maçta 5 galibiyet alarak lider tamamladı.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.