Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki 6'ıncı ve son maçında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti.
Hırvatistan’ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele etme hakkını daha önce garantileyen Filenin Efeleri, grup mücadelesini 6 maçta 5 galibiyet alarak lider tamamladı.
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
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