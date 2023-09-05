Filenin Efeleri, İsrail'i devirip gruptan çıktı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun son maçında İsrail'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2023 - 21:32
Filenin Efeleri, İsrail'i devirip gruptan çıktı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı başardı.

Grubunu 8 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1'inci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. 

SALON: Shlomo Group Arena

HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)

TÜRKİYE: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)

İSRAİL: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)

SETLER:

1. Set Sonucu: Türkiye 25-23 İsrail

2. Set Sonucu: Türkiye 25-13 İsrail

3. Set Sonucu: Türkiye 25-17 İsrail

SÜRE:1 saat 21 dakika


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A Milli Erkek Voleybol Takımı Filenin Efeleri CEV Avrupa Şampiyonası israil

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