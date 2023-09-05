Filenin Efeleri, İsrail'i devirip gruptan çıktı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nun son maçında İsrail'i 3-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki beşinci maçında ev sahibi İsrail’i 3-0 mağlup etti ve gruptan çıkmayı başardı.
Grubunu 8 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Filenin Efeleri, son 16 turunda B Grubu’nu 1'inci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak.
SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Szymon Pindral (Polonya)
TÜRKİYE: Burutay, Faik Samed, Adis, Yiğit, Emre, Arslan ( Berkay (L), Volkan (L), Kaan, Mirza, Arda)
İSRAİL: Tamir, Genadi, Ido, Iliya, Guy, Ariel ( Adir (L), Mark, Noam, Ilay)
SETLER:
1. Set Sonucu: Türkiye 25-23 İsrail
2. Set Sonucu: Türkiye 25-13 İsrail
3. Set Sonucu: Türkiye 25-17 İsrail
SÜRE:1 saat 21 dakika
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