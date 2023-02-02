Fiorentina yarı finalde! Fiorentina 2-1 Torino

Fiorentina, İtalya Kupası çeyrek finalinde Torino'yu 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:06
Fiorentina yarı finalde! Fiorentina 2-1 Torino
Abone Ol google-news

İtalya Kupası'nda çeyrek finali mücadelesinde Fiorentina ile Torino karşı karşıya geldi.  Fiorentina, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. 

Fiorentina'nın gollerini 65'de Luka Jovic ve 90 J. Ikone kaydetti. Torino'nun tek golünü ise 90+3'de Y. Karamoh kaydetti. 


İtalya Kupası Fiorentina torino

İlgili Haberler

Eskişehirspor'a transfer müjdesi!

Eskişehirspor'a transfer müjdesi!
Sivasspor - Beşiktaş maçı için karar verildi!

Sivasspor - Beşiktaş maçı için karar verildi!
Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Seriyi 36 maça çıkardı...

Trabzonspor evinde yıkılmıyor! Seriyi 36 maça çıkardı...

En Çok Okunan Haberler