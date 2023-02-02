Fiorentina yarı finalde! Fiorentina 2-1 Torino
Fiorentina, İtalya Kupası çeyrek finalinde Torino'yu 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
İtalya Kupası'nda çeyrek finali mücadelesinde Fiorentina ile Torino karşı karşıya geldi. Fiorentina, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Fiorentina'nın gollerini 65'de Luka Jovic ve 90 J. Ikone kaydetti. Torino'nun tek golünü ise 90+3'de Y. Karamoh kaydetti.
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