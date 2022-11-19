Fransa'da Karim Benzema şoku!

Karim Benzema, Fransa'nın bugünkü antrenmanında sakatlandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 21:43
Fransa'da Karim Benzema şoku!
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Fransa'nın yıldızı Karim Benzema, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 72 saatten az süre kala sakatlandı.

22 Kasım'daki Avustralya maçı öncesi sakatlanan Karim Benzema, antrenmanı yarıda bıraktı. Fransa cephesi, Benzema'nın sakatlığının ciddi olabileceği düşünülürken tedavisine hemen başlandı.

Karim Benzema'nın durumu, yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından netlik kazanacak.


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