Fransızlardan çarpıcı iddia: 'PSG Cristiano Ronaldo'yu reddetti'

Manchester United'daki geleceği tartışılan Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in oyuncuyu Paris Saint-Germain'e (PSG) önerdiği ancak Fransız kulübünün reddettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:57
Fransızlardan çarpıcı iddia: 'PSG Cristiano Ronaldo'yu reddetti'
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12 yıl sonra döndüğü Manchester United'da bir sezon geçirdikten sonra Kırmızı Şeytanlar'ın, Avrupa bileti alamamasıyla Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Portekizli futbolcunun ailevi sebepleri bahane ederek İngiliz devinin, Tayland ve Avustralya kamp kadrosuna katılmaması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Son olarak United teknik direktörü Erik ten Hag oyuncunun takımdan ayrılmayacağını ve gelecek sezon da kadroda olacağını açıklamıştı.

'PSG RONALDO'YU REDDETTİ'

37 yaşındaki Ronaldo'nun menajeri tarafından Paris Saint-Germain'e (PSG) önerildiği ama PSG'nin reddettiği iddiası ise ortalığı sarstı.

Le Parisien'in haberine göre; Portekizli süper yıldızın menajeri oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti.

Haberde yer alan bilgiye göre; PSG kadroda yeterince yıldız oyuncu olduğu gerekçesiyle teklifi geri çevirdi. Kulüp aynı zamanda Ronaldo'yla birlikte iyice artacak olan maaş yükünü de göz önüne aldı.

Ronaldo geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı.

 


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