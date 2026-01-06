Futbolda 'bahis' soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın tutukluluğu devam edecek

“Futbolda Bahis Soruşturması” kapsamında 9 Aralık’ta tutuklanan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tutukluluk incelemesi yapıldı.
2. Sulh Ceza Hakimliği, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
"TUTUKLULUK İNCELEMESİ" YAPILDI
bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında yeni bir karar verildi.
İki futbolcunun aylık tutukluluk incelemesi bugün yapıldı. Mahkeme Yandaş ile Baltacı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
20 İSİM TUTUKLANMIŞTI
Futbolda bahis soruşturması Türkiye Futbol Federasyonu'nun yasa dışı bahse karışan isimleri açıklamasının ardından başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 20 isim tutuklanmıştı.