Galatasaray'a 3 kat büyük skorbord

Galatasaray yönetimi, RAMS Park'taki değişikliklerine devam etti.

Sezon başında tribünler arasına 2 şerit halinde LED ekranlar yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, stadın içi ve dışındaki ışıklandırmaları da değiştirerek atmosferi daha etkileyici hale getirdi. LED ekranlardan ciddi bir reklam geliri elde eden Galatasaray, skorbordları da değiştirme çalışmalarına başladı.

İlk olarak değişimine başlanan Güney Tribünü üstündeki skorbord tamamlanarak faaliyete geçirildi. Eskisine göre 3 kat büyüyen (240 metrekare) skorbordda müsabaka bilgilerinin yanı sıra reklamlara da yer verilecek. Kulüp yönetimi, söz konusu ekranlarda yayımlanan reklamlardan da gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray Kulübü, kısa zamanda Kuzey Tribünü'nde bulunan skorbordu da yenileyecek.

Basın tribünü de yenilendi

Galatasaray Kulübü, 2011'de hizmete giren RAMS Park'ın basın tribününü yeniledi.

Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Sedat Artukoğlu'nun projesini üstlendiği yenileme sonucunda tribündeki masalar, ekranlar, elektrik tesisatı ve koltuklar değiştirildi. Tribünün iç kısmında bulunan basın çalışma alanı da şık ve modern bir hal aldı.