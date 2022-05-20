Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini teslim etti

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:46

Galatasaray'da yeniden başkan olmak için adaylığını koyan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini bugün Ned Stadyumu'na giderek divan kurulu başkanlığına teslim etti.

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

DENETİM ASİL: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

DENETİM YEDEK: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç

SİCİL ASİL: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

SİCİL YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Yağız Canbolat Eroğlu, Yakup Peker

DİSİPLİN ASİL: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

DİSİPLİN YEDEK: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen

Özbek'in listesi şu şekilde: