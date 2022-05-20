Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, yönetim kurulu listesini teslim etti
Galatasaray'da başkan adaylığını koyan Dursun Özbek'in listesi belli oldu.
Galatasaray'da yeniden başkan olmak için adaylığını koyan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini bugün Ned Stadyumu'na giderek divan kurulu başkanlığına teslim etti.
BAŞKAN: Dursun Özbek
Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil
YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu
DENETİM ASİL: Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu
DENETİM YEDEK: Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu, Canan Dilara Kızılyalın Uç
SİCİL ASİL: Mehmet Çağatay Altınlı, Kenan Altıntaş, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan
SİCİL YEDEK: Ozan Bingöl Yurtsever, Yağız Canbolat Eroğlu, Yakup Peker
DİSİPLİN ASİL: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Hasan Mehmet Tirali, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
DİSİPLİN YEDEK: Ali Güray Kızılay, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Günran Çalın, Ahmet Mert Gülşen
Özbek'in listesi şu şekilde:
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