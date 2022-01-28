Galatasaray, Borussia Dortmund'un üçüncü kalecisiyle görüşüyor

28 Ocak 2022 Cuma, 14:36

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray kaleci arayışlarına da devam ederken Alman basınından yeni bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası, kale İsmail Çipe'ye emanet edilmiş; son maçta ise Fatih Öztürk görev almıştı.

Sky'da yer alan habere göre Galatasaray, Borussia Dortmund'un deneyimli file bekçisi Roman Bürki için görüşmelerini sürdürüyor.

Kulüpler arasında transfer görüşmeleri devam ederken, Galatasaray oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Şartlar gerçekleşirse Roman Bürki sezon sonuna kadar Galatasaray formasını terletebilir.

Haberde 2023'e kadar sözleşmesi devam eden Bürki'nin üçüncü kaleci konumuna düştüğü için ayrılmaya olumlu yaklaştığı ifade edildi.

BU SEZON HİÇ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Galatasaray'ın gündemindeki 31 yaşındaki İsviçreli kaleci bu sezon Borussia Dortmund formasıyla hiç resmi maça çıkmadı.

Geçen sezon 24 kez eldiven giyen Bürki bu sezon ise Gregor Kobel ve Marwin Hitz'in ardından üçüncü kaleci konumuna düştü.

Roman Bürki, 2015 yazında İsviçre ekibi Grasshoppers'tan Dortmund'a transfer olmuştu. Alman ekibindeki 7. sezonunu geçiren deneyimli file bekçisi takımıyla 2 kez Almanya Kupası kazanırken Bundesliga şampiyonluğu yaşayamadı.