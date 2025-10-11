Galatasaray’da Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen anıtı açıldı: 'Geçmişe saygı, geleceğe söz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.10.2025 04:00:00
cumhur önder arslan
Ali Sami Yen Spor Kompleksi önünde Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen’in heykellerinin yer aldığı anıt törenle açıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Bu heykel, geçmişe saygı, geleceğe sözdür. Üç ismin ışığı yolumuzu aydınlatacak” dedi.

Galatasaray'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin önünde yapılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sarı-Kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen ve Türk aydınlanmasının öncülerinden Tevfik Fikret’in heykelinin yer aldığı anıt için açılış töreni düzenlendi.

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Burada Atatürk’ün vizyonu, Tevfik Fikret’in düşüncesi ve Ali Sami Yen’in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, lisedeki öğrencilerine erdemli bir yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, gençleri spor ve kardeşlikle buluşturdu. Bu üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey, G.Saray’ın kendisidir” diye konuştu.

‘GEÇMİŞE SAYGI, GELECEĞE SÖZ’

Özbek, “Bu heykel, G.Saray’ın yalnızca sportif başarılarla değil fikri, vicdani, irfanı, kültürel mirasıyla dimdik ayakta olduğunu simgeliyor. Heykel, geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar geleceğe verilen sözdür. Atatürk’ün, Tevfik Fikret’in ve Ali Sami Yen’in ışığı daima yolumuzu aydınlatacaktır” dedi. 

