Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram

Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:16
Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram
Abone Ol google-news

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray Daikin'de takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.


Galatasaray Daikin haberleri galatasaray haberleri Neşve Büyükbayram haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…

Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 dizi! İşte zirvedeki yapım…
Keçiören Belediyesi’nden yabancı dil tabelalara tam yasak!

Keçiören Belediyesi’nden yabancı dil tabelalara tam yasak!
2 ay sonra sözleşmesi bitiyordu: Galatasaray'da ayrılık!

2 ay sonra sözleşmesi bitiyordu: Galatasaray'da ayrılık!
Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell’in yönetimine girdi: Maaşı belli oldu

Boğaziçi rektörü Prof. Dr. Naci İnci Turkcell’in yönetimine girdi: Maaşı belli oldu
Sertab Erener ile Sezen Aksu boyacı oldu: Erener'in paylaşıma düştüğü nota çok sayıda yanıt geldi

Sertab Erener ile Sezen Aksu boyacı oldu: Erener'in paylaşıma düştüğü nota çok sayıda yanıt geldi
Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!

Renkli ve coşkulu: Edirne’de Kakava Şenliği heyecanı başlıyor!
Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki

Şarkı sözlerini Erdoğan da okumuştu: Rapçi Blok3'den öpüşme sahnesine tepki
İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli yakalandı