Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram

Yayınlanma: 03.05.2024 - 17:16

Güncelleme: 03.05.2024 - 17:16

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray Daikin'de takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.