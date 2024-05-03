Galatasaray Daikin'de yeni takım menajeri Neşve Büyükbayram
Sultanlar Ligi ekibi Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Neşve Büyükbayram oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, kulübün voleybol şubesinde idari menajer yardımcısı olan Neşve Büyükbayram'ın, Galatasaray Daikin'de takım menajeri olarak görevine devam edeceği bildirildi.
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