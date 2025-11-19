Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda hata yapmadı!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk oldu.
İBB Cebeci Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı.
Salon: İBB Cebeci
Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Topal
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez, Özgür Benzer, Ali Fazli)
Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Ahmet Tümer, Wright, Can Koç, Jaeschke)
Setler: 20-25, 25-20, 22-25, 20-25
Süre: 116 dakika (28, 26, 36, 26)