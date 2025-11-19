Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda hata yapmadı!

19.11.2025 19:44:00
Haber Merkezi
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

İBB Cebeci Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar, 3-1'lik skorla kazandı. 

Salon: İBB Cebeci

Hakemler: Onur Coşkun, Mehmet Topal

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez, Özgür Benzer, Ali Fazli)

Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Ahmet Tümer, Wright, Can Koç, Jaeschke)

Setler: 20-25, 25-20, 22-25, 20-25

Süre: 116 dakika (28, 26, 36, 26)

İlgili Konular: #Galatasaray HDI Sigorta #İstanbul Büyükşehir Belediyespor #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi