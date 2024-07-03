Galatasaray HDI Sigorta, Selim Kalaycı ile uzattı!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Selim Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Selim Kalaycı ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu oyuncunun 2018 yılından bu yana A takımda forma giydiği hatırlatıldı.
Açıklamada Selim Kalaycı'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.
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