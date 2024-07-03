Galatasaray HDI Sigorta, Selim Kalaycı ile uzattı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Selim Kalaycı'nın sözleşmesini uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:33
Galatasaray HDI Sigorta, Selim Kalaycı ile uzattı!
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Selim Kalaycı ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 2000 doğumlu oyuncunun 2018 yılından bu yana A takımda forma giydiği hatırlatıldı.

Açıklamada Selim Kalaycı'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtilirken, oyuncuya yeni sezonda başarılar dilendi.


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