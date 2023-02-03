Galatasaray, Icardi için tüm şartları zorlayacak

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 04:27

Sarı-Kırmızılıların sezon başında Paris Saint Germain’den 1 yıllığına kiraladığı Arjantinli forvetin takıma uyum sağlamasının ve taraftarların adeta sevgilisi olmasının ardından Galatasaray yönetimi çalışmaya başladı.

Sarı-Kırmızılı kulübün yöneticisi Erden Timur’un, 29 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon da takımda devam etmesi adına PSG’li yetkililerle ön temaslara başladığı öğrenildi.

Fransız kulübünün gelecek sezon planlamasında Icardi’yi kadrosunda düşünüp düşünmeyeceği, Galatasaray için belirleyici faktör olacak.

Arjantinli oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giymekten ve İstanbul’da yaşamaktan mutlu olduğunu Erden Timur’a ilettiği kaydedildi. Ancak Icardi’nin bonservis ücretinin yüksek olacağı gerçeği Galatasaray yönetimini farklı formüller bulmaya yönlendiriyor.

Tekrar kiralama alternatifinin devreye girmesi en büyük beklenti konumunda. Hem Icardi’nin hem de Erden Timur’un, PSG’li idarecilerle yapacağı temaslar Arjantinli forvetin Galatasaray’daki geleceğini belirleyecek.

"TÜRKİYE’Yİ FETHEDİYOR"

Icardi’nin 2 gol attığı Ümraniye maçındaki performansı dünya basınında yer buldu. İspanyol AS gazetesi, “Icardi Türkiye’yi fethediyor” yorumunda bulundu. Fransa’dan Maxifoot, “Icardi, Türkiye’de yeniden yaşama döndü” ifadesini kullandı.

"ÖLÜMCÜL KAFA VURUŞU"

Arjantin’den Infobae ise Icardi’nin Panenka penaltısına ve kafa golüne vurgu yapıp “Lüks penaltı ölümcül kafa vuruşu” yorumunu yaptı. beIN Sports ABD ise “Arjantinli geri dönüşe yardımcı oldu” başlığını attı.

"İLK" PEŞİNDE

Mauro Icardi, pazar günü Nef Stadyumu’ndaki Trabzonspor karşılaşmasında ağları sarsarsa, Galatasaray’a transfer olduğu sezonda Beşiktaş’a, Fenerbahçe’ye ve Bordo-Mavililere karşı çıktığı ilk lig maçlarında gol atmayı başaran kulüp tarihindeki ilk oyuncu olacak.