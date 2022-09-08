Galatasaray, Juan Mata'yı İstanbul'a getiriyor!
Süper Lig ekibi Galatasaray, İngiltere Premier Lig kulübü Manchester United'dan ayrılan İspanyol futbolcu Juan Mata ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.
Galatasaray’ın transfer hamleleri bir bir ortaya çıkıyor. Transferin son saatlerinde adeta ayağa kalkan sarı-kırmızılılarda sırada Juan Mata var.
Sarı-kırmızılılar, Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Juan Mata, iddiaya göre Galatasaray'dan yıllık 1.8 milyon Euro alacak. Galatasaray’ın, Mata ile anlaşmasının ardından James Rodriguez'den vazgeçtiği kaydedildi.
Kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United gibi takımların formasını giyen Mata'nın bugün İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.
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