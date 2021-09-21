Galatasaray, Marcao'nun olmadan oynadığı maçlarda sıkıntı yaşıyor

21 Eylül 2021 Salı, 10:41

Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve herkesin tepkisini çeken davranışı sebebiyle 8 maç almıştı. Takım tarafından kadro dışı da bırakıldıktan sonra, Marcao'nun özür dilemesi ve Fatih Terim'in görev vermesi ile Lazio maçında görev alan Marcao, henüz Giresunspor maçı sonrası lig maçlarında görev alabilmiş değil. Galatasaray'ın Marcao'nun oynamadığı 4 maçta da kalesinde gol görürken aldığı skorlar şu şekildeydi:

Hatayspor (2-1)

Kasımpaşa (2-2)

Trabzonspor (2-2)

Alanyaspor (1-0)

Marcao olmadan gol yememeyi başaramayan Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine kadar kaçıracağı 4 maç daha var. Galatasaray'ın Marcao'dan mahrum kalacağı lig maçları şu şekilde:

Kayserispor

Göztepe

Ç.Rizespor

Konyaspor