Galatasaray, Marcao'nun olmadan oynadığı maçlarda sıkıntı yaşıyor
Galatasaray Marcao olmadan çıktığı her lig maçında kalesinde gol gördü.
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve herkesin tepkisini çeken davranışı sebebiyle 8 maç almıştı. Takım tarafından kadro dışı da bırakıldıktan sonra, Marcao'nun özür dilemesi ve Fatih Terim'in görev vermesi ile Lazio maçında görev alan Marcao, henüz Giresunspor maçı sonrası lig maçlarında görev alabilmiş değil. Galatasaray'ın Marcao'nun oynamadığı 4 maçta da kalesinde gol görürken aldığı skorlar şu şekildeydi:
Hatayspor (2-1)
Kasımpaşa (2-2)
Trabzonspor (2-2)
Alanyaspor (1-0)
Marcao olmadan gol yememeyi başaramayan Galatasaray'ın Beşiktaş derbisine kadar kaçıracağı 4 maç daha var. Galatasaray'ın Marcao'dan mahrum kalacağı lig maçları şu şekilde:
Kayserispor
Göztepe
Ç.Rizespor
Konyaspor
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