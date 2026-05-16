Galatasaray, Rams Park’ta düzenlenen törenle kupasına kavuştu: İşte şampiyon

Şampiyon Galatasaray büyük bir törenle kupasına kavuştu. SarıKırmızılılar, RAMS Park’ta düzenlenen ve 60 bine yakın taraftarının katıldığı organizasyonda 26. Süper Lig şampiyonluğunu taçlandırdı. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları isimleri tek tek anons edilerek sahada kurulan dev sahneye çıktı. Başkan Dursun Özbek, taraftarların “Büyük başkan” tezahüratlarıyla sahneye geldi. Futbolculuk döneminden sonra teknik direktör olarak da G.Saray’da 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk için “O geldiğinden bu yana tarih bir kez daha yazıldı. Gerçek bir winner geliyor” anonsu yapıldı.

Buruk, sahneye oğlu Ali Yiğit ile çıkıp eliyle 4 işareti yaptı. Ali Yiğit kutlamaya, sezon içinde bahis soruşturması kapsamında hapis cezası alıp tahliye edilen SarıKırmızılı futbolcu Metehan Baltacı’nın formasıyla çıktı.

SANE’DEN ‘TARKAN’ ŞOV

G.Saray’ın 10 numarası Sane, sürpriz bir seçim yapıp Tarkan’ın “Dudu” şarkısı eşliğinde sahneye çıkarak tribünleri coşturdu. Alman yıldız, şarkı eşliğinde sergilediği oyunla da büyük alkış aldı. Eren Elmalı, Sezen Aksu’nun “Bir çocuk sevdim” şarkısıyla sahneye geldi, genç sol bekin ismini Uğurcan Çakır ve Yunus Akgün yaptı.

TORREIRA AĞLADI

Üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Torreira, sahneye ailesiyle birlikte çıkarken gözyaşları içinde tribünleri selamladı. Bu durum, “Uruguaylı futbolcu ayrılacak” iddialarını güçlendirir şekilde yorumlandı.

ICARDI’YE SEVGİ SELİ

Icardi, sahneye kendisiyle özdeşleşen “Aşkın olayım” şarkısıyla büyük bir coşkuyla çıktı. Arjantinli yıldıza tribünler büyük destek verdi “Gitme” diye bağırdı.

OSIMHEN’E BÜYÜK İLGİ

G.Saray’ın golcüsü Osimhen, alkışların en büyüğünü alırken 10 dakika boyunca tüm tribünlere tezahürat yaptırıp öyle arkadaşlarına katılabildi.