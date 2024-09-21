Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a flaş mektup!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 23:43

Güncelleme: 21.09.2024 - 23:43

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi Okan Buruk için yazdığı mektup paylaşıldı.

Galibiyet sonrası ortaya çıkan mektupta şu ifadeler yer aldı:

Sevgili Okan hocam; Futbol asla sadece futbol değildir derler. Futbol sevgidir, futbol tutkudur, futbol aile olmaktır. Senin için hayattaki en değerli varlığının sevgili kardeşimiz Ali Yiğit ve ailen olduğunu biliyoruz ancak şunu unutma ki seni ailenin babası olarak gören milyonlarca Galatasaray taraftarı var. Ve sen 35 milyonluk bu aileye liderlik eden, hepimizin hayatının en mutlu anlarındaki pay sahibi kişisin. Şimdiye kadar hep seninle birlikte üzüldük, birlikte sevindik. Sen şampiyonluk kupalarını kaldırdığında biz kaldırmış gibi mutlu olduk. Bugün burada yeni bir tarih yazmak için bir aradayız. Futbolcularımızın sahada, senin saha kenarında vereceğin mücadelede 35 milyonluk Galatasaray ailesinin de duaları seninle birlikte olacak, bunu kalpten hisset. Sana ve ekibine güveniyoruz."

İŞTE O MEKTUP