Galatasaray'da Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan Sarıyer'e kiralandı!
Galatasaray altyapısından yetişen Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ı Sarıyer'e kiraladı.
Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncuları Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ı Sarıyer'e kiraladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
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