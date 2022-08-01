Galatasaray'da hedef Lucas Torreira
Galatasaray, orta sahasını Lucas Torreira ile güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, 26 yaşındaki futbolcuya 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahasına bir takviye daha yapmak istiyor.
İtalyan basınında Calciomercato'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, Lucas Torreira için Arsenal ile pazarlıklara devam ediyor. Galatasaray'ın, 26 yaşındaki Uruguaylı futbolcuya ise bir sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme ve bonuslar hariç yıllık 3 milyon Euro maaş teklif ettiği ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Torreira'nın, Arsenal ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.
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