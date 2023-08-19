Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı!
Galatasaray'da Lucas Torreira, Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıktı.
Galatasaray'a Trabzonspor ile oynadığı maçta Lucas Torreira'dan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Torreira, karşılaşmanın 79. dakikasında sakatlandı.
Torreira, kısa süre tedavi gördü ve sakatlanarak oyundan çıktı. Uruguaylı futbolcunun yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.
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