Galatasaray'da taraftarın ıslıkladığı 3 isme Okan Buruk'tan terapi!

Galatasaray’ın Kopenhag’la 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçında oyundan çıkarken taraftarların ıslıkladığı Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Kerem Demirbay’ın bozulan moralini teknik direktör Okan Buruk yerine getirdi.

Tecrübeli hoca, maçın ardından yapılan ilk antrenmandan itibaren 3 oyuncusuyla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek Başakşehir karşılaşmasına kadar yoğun mesai harcadı. Buruk’un, oyuncularına “Geçen sezon çok önemli bir başarı yakaladık, bu yıl her kulvarda zirveyi hedefliyoruz. Hepinize çok ihtiyacım var. Anlık küçük tepkilere aklınızı takmayın, sadece sahaya odaklanın ve formamız için her şeyinizi verin” dediği öğrenildi. Okan Hoca, 3 ismi Başakşehir maçında kulübeye çekerken 46. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı, Kerem Demirbay da performansıyla geçer not aldı.

RAKİP İSTANBULSPOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında bugün (salı) İstanbulspor’a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Abdulkadir Bitigen’in yönetecek. Sarı-Kırmızılılarda sakat Kazımcan ile İstanbulspor maçının ilk tarihinden sonra transfer edilen Davinson Sanchez ve Ndombele forma giyemeyecek.