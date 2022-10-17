Galatasaray'da teknik heyete takviye! Moritz Volz ile anlaşma sağlandı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 08:08

Galatasaray, çok uzun süredir Volz'u kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyordu. Volz, bu hafta içerisinde İstanbul'a gelecek ve antrenmanlara çıkacak.

39 yaşındaki Volz, 2019-2021'de RB Leipzig'te antrenörlük yaptı. Nagelsmann'ın yardımcılığını yapan Volz, öncesinde ise 2015-2019 arası Arsenal'de gözlemcilik görevini yürüttü.

Galatasaray yönetimi, Volz konusunda çok umutlu. Potansiyeliyle ilgili olumlu referanslar alan sarı kırmızılı yöneticiler, bütün anlaşmaları tamamladı.

Sarı kırmızılı yönetim, Florya'yı güçlendirme hedefinde. Volz ile Okan Buruk'un heyetini güçlendirme operasyonunun ilk adımı atılacak. Alman antrenör, Okan Buruk'un yeni yardımcısı olacak.

Galatasaray, Volz dışında Alman ekolünü altyapıda da sürdürecek. Altyapı için Alman hocalarla görüşen Galatasaray, kısa süre içerisinde somut adımlar atmayı, bu isimleri de İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.