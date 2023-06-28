Galatasaray'dan Nef'e teşekkür!
Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklamaya hazırlanan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür etti.
Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklamaya hazırlanan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür mesajı paylaştı.
"Nef'e teşekkürlerimizle!" başlığıyla yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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