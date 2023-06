Galatasaray'dan Nef'e teşekkür!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 18:14

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:14

Yeni stat sponsorluğu anlaşmasını açıklamaya hazırlanan Galatasaray, mevcut firma Nef'e teşekkür mesajı paylaştı.

"Nef'e teşekkürlerimizle!" başlığıyla yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonundan bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki stadımızın isim sponsoru olan, öncesinde formamızın göğüs sponsoru olan; Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu her an, her yerde desteğini esirgemeyen Nef markasına sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.