Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı

27 Kasım 2021 Cumartesi, 11:26

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, bu hafta Galatasaray'ın Marsilya'yı 4-2 yenmesiyle 400 puan kazandı. Böylece 25.500 puana ulaşarak 18.'likteki yerimizi koruduk.

Her sezon sonunda toplanan puan, 2 sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımı etkilediği için 2021-22 de 2023- 24'ü etkileyecek. Bizim şu anki gerçekçi hedefimiz 15.'lik. Eğer sezonu 15. bitiremezsek; Avrupa'ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi'ne de 1 yerine, hiç takım gönderemeyeceğiz.

TEK MAÇTAN 1.400 PUAN KAZANABİLİR

Bu sezon Türkiye'nin elde ettiği 5.100 puanın 2.200'ünü Galatasaray topladı. Avrupa Ligi E Grubu'nda 11 puanla lider olan Cim Bom, son maçta deplasmanda Lazio'yu yenmesi durumunda, tek maçtan 1.400 puan kazanacak. Aslan, galibiyetten dolayı 400, gruptan lider çıktığı için 800 bonus ve Son 16'ya kaldığı için de ülke puanına 200 puan ekletecek. Aynı kupada Fenerbahçe , D Grubu'nda bitime 1 maç kala 3. olarak Konferans Ligi Play-Off'una kalmayı garantiledi. Kanarya da gruptaki son maçını kazanır ve Kupa 3'te Play-Off'tan Son 16'ya kalırsa, bu süreçte maksimum 1.400 puan kazanma şansı elde edecek.