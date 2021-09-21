Galatasaray’ın santrforları son 7 maçta fileleri havalandıramadı
Sezona yenilenen ve gençleşen kadrosuyla başlayan Galatasaray, Süper Lig’de son 3 haftada kaybettiği 7 puanla zirvenin gerisinde kalırken forvetlerinin gol atamamasıyla dikkat çekiyor.
Cim-Bom, Falcao, Diagne, Mustafa Muhammed üçlüsüyle yeni sezona girdi. Ardından Halil Dervişoğlu’nu transfer edip Falcao ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılarda santrforlar Süper Lig’de 4, Avrupa’da ise 3 maçtır gol bulamadı. Diagne’nin Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor’a attığı golden sonra Galatasaray; Hatay, Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında 6 kez ağları sarstı ama forvetler fileleri havalandıramadı. Cim-Bom, Alanyaspor karşısında gol bulamadan mağlup oldu. Diagne’nin St.Johnstone deplasmanında kaydettiği golden sonra Galatasaray’ın forvetleri, Avrupa’da oynanan 3 karşılaşmada da skor üretemedi.
DIAGNE - MUSTAFA MUHAMMED KRİZİ
Transfer döneminin son günü G.Saray ile Zamalek kulüpleri arasında yaşanan pürüz nedeniyle Bordeaux’ya gidemeyen Mustafa Muhammed’in formsuzluğu sürüyor. Mısırlı forvet, geçen sezonki performansının çok uzağında. Sezona gollerle başlayan Diagne ise Kasımpaşa karşılaşmasının 46. dakikasında oyundan alındıktan sonra G.Saray’ın son 3 maçında süre alamadı. Senegalli forvet sosyal medya paylaşımları ile tepki çekti. Halil Dervişoğlu, transferi sonrası 3 maça ilk 11’de başladı ancak gol kaydedemedi.
Üç Oyuncuya Florya’da Terapi G.Saray teknik heyeti, Alanyaspor maçında Sarı-Kırmızılı taraftarların tepki gösterdiği Yedlin, Babel ve Ömer Bayram’a Florya’da terapi uyguluyor. Fatih Terim ve ekibinin, yarınki Kayserispor karşılaşması öncesi dün 3 futbolcu ile özel olarak görüşüp moral verdiği öğrenildi.
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