Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

09 Ağustos 2022 Salı, 10:10

6 Mayıs 1987 yılında Belçika'da dünyaya geldi. Futbola Stade Leuven alt yapısında başladı. Profesyonel futbol yaşımı Gent takımında başladı. Hollanda ikinci liginde en önemli futbolculardan birisi oldu ve Apeldoorn'da kaptanı oldu. 2008-2009 sezonundan sonra, Hollanda ikinci ligin'de En Büyük Yetenekli ödülü aldı. 28 Haziran 2011 tarihinde, PSV'ye transfer oldu. 16 Haziran 2013 tarihinde, Napoli forması giymeye başladı.

9 Ağustos 2022 tarihinde Mertens, Galatasaray ile sözleşme imzaladı. Galatasaray, Dries Mertens ile 2 milyon 900 bin Euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar sözleşme detaylarının yer aldığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir."