Galatasaraylı DeAndre Yedlin takımdan ayrıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 14:46

Süper Lig’de aldığı sonuçlar sebebiyle kötü günler yaşayan Galatasaray’da bir futbolcuyla daha yolların ayrıldığı kaydedildi.

Ntvspor’un haberine göre, Galatasaray, ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti.

DeAndre Yedlin’in futbol kariyerine Amerika Birleşik Devletleri Futbol Ligi’nde (MLS) devam edeceği öne sürüldü.

Geçen sezon İngiltere Ligi takımı Newcastle’dan transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasını giydiği 36 resmi maçta 1 gol ve 1 asist katkısında bulundu.