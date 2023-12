Galatasaraylı yıldızdan sakatlığının ardından ilk açıklama... Adana Demirspor ve Kopenhag yanıtı!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:41

Güncelleme: 06.12.2023 - 16:41

Galatasaray'ın stoperlerinden Davinson Sanchez, Alanyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmasının ardından ilk kez konuştu.

Davinson Sanchez, takımdaki diğer sakat oyuncular gibi kendisinin de iyileşmeye çalıştığını aktardı. Tecrübeli oyuncu ayrıca Adana Demirspor ve Kopenhag maçlarıyla ilgili de görüş bildirdi.

GS TV'ye konuşan Kolombiyalı stoper, Old Trafford ve Allianz Arena'da sergiledikleri performansı Kopenhag deplasmanında da sahaya yansıtacaklarını vurguladı.

SAKATLIĞI VE ADANA DEMİRSPOR MAÇI

Sakatlığı hakkında açıklama yapan ve Adana Demirspor karşılaşmasına değinen Sanchez, "Zor bir maç olacak. Adana Demirspor iyi oyunculara sahip bir takım. Bizim karşımıza sadece ellerinden geleni yapmak için değil, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi gösteren bir takım olarak çıkacaklar. Bu açıdan zor bir maç bizi bekliyor. Bizde de benim de dahil olduğum sakat oyuncularımız var ve iyileşmek için çalışıyoruz. Biz de buna uygun olarak rakibimize hafta boyunca çalışıyoruz ve iyisini yapmaya çalışacağız. Ayrıca her takım olduğu gibi Adana Demirspor da bize karşı en iyisini vermek için oynayacak. Biz de yaptığımız rotasyonlarla, bizim iyileşmemize fırsat veren aralıklar yaşıyoruz. Bu arada toparlanıp iyi bir şekilde mücadele edip kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag mücadelesi hakkında da konuşan Kolombiyalı stoper "Kopenhag maçı çok zor bir maç olacak. Ama biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağız" dedi.