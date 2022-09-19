Alman medyasında Altınordu Kulübü tesislerine övgü dolu sözler

AJAX, BARCELONA VE CITY'DEKİ YATILI OKULLARI UNUTUN

Metin Oktay Yerleşkesi'ni gezen muhabirler, edinmiş oldukları izlenimi "Ajax, Barcelona ve City'deki yatılı okulları unutun. Türkiye'nin ikinci seviye liginde mücadele eden bir kulüp dünya çapında genç futbolcular yetiştiriyor" şeklinde aktardı. Genç futbolcuların yetişebilmesi için Avrupa standartlarında her şeyin düşünüldüğünü aktaran muhabirler, genç sporcuların en iyi sahalarda, en teknolojik imkanlarla antrenmanlar yaptığını belirtti.

Haberde, "Sporcular, Metin Oktay Yerleşkesi'nde ücretsiz kalıyor. Türkiye'nin en iyi antrenörleri tarafından eğitim alıyorlar. Tesislerde, sporcuların özel antrenmanlar yapabilecekleri teknik 1 ve teknik 2 alanlarının yanı sıra forvet ve kalecilerin özel antrenmanlar yaptıkları sahalar, Kriyoterapi ve Yüksek İrtifa Merkezi ve ayrıca boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlar da yer alıyor" denildi. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Burak İnce, Enis Destan gibi isimleri örnek alan sporcuların ilk hedefinin Altınordu'nun A takımına yükselmek olduğu, ama asıl hedeflerinin ise Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek olduğu vurgulandı.