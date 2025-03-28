Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında kendi sahasında Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Dieter Hecking'in ekibi Bochum ile karşılaşacak.
BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
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