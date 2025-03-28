Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 27. haftasında kendi sahasında Bochum ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
28 Mart 2025 Cuma, 10:50
Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Dieter Hecking'in ekibi Bochum ile karşılaşacak.

Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - BOCHUM MAÇI HANGİ KANALDA?

 Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

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