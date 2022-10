Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst'tan Fenerbahçe itirafı!

"CEZA SAHASINDA DAHA ÇOK TOPLA BULUŞUP, DAHA ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUM"

Oynadıkları maça göre sistemin değişiklik gösterdiğini dile getiren tecrübeli golcü, "Her maçın hikayesi farklı oluyor. Her maçın oyun sistemi başka olabiliyor. Seviyesi yüksek maçlarda bazen uzun top oynayabiliyorsunuz. Bazen çok fazla ceza sahasına giremiyorsunuz. Örneğin; Fenerbahçe maçında son bölümlerde bunu çok iyi yaptık. Rakip ceza sahasına çok fazla top taşıdık. Ligin başında genel olarak daha çok fırsat buluyorduk. Daha çok gole yakındık. Son haftalarda bu çok olmuyor. Bunun da sebebi her maçın hikayesinin farklı olması. Bizim bir sistemimiz var, bunu geliştirmeye devam ediyoruz. Benim de en büyük gücüm ceza sahası içinde topla buluşup, gol atmak. Her hücum oyuncusu gibi ceza sahasında kaleye en yakın mesafede daha çok topla buluşup, gol atmak istiyorum. Bu da olacak zaten" dedi.