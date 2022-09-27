Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao'dan derbi açıklaması: 'Alex de Souza bana Beşiktaş'ı anlattı'

“İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabilirim ve yapacağım. Her geçen gün bunun için çalışıyorum. Bir takım değiştirdiğiniz zaman yeni takıma alışmak için süre gerekiyor. Eminim ki her geçen üzerine koyarak performansımı yukarı çekeceğim. Ben iyi oynasam bile yeterli görmem, memnun olmam. Her geçen gün daha iyi olmalıyım. Asist yapabilirim, mutlu olurum ama esas görevim bu değil. Ben asist ve goller ile takıma katkı sağlamak isterim ama görevimi iyi yapmam daha önemli. Gol atıp, asist yapıp kötü oynamaktansa görevlerimi iyi yapıp gol atmamayı tercih ederim. Hem iyi oynayıp hem takım yardım ediyorsam ne mutlu bana. Benim sahadaki görevlerim farklı. İlk golümü bir an önce atmak istiyorum. Çünkü, oğlum bana sürekli ne zaman gol atacağımı soruyor. Umarım derbide gol atarım. Ancak, gol atmamdan ziyade derbiyi kazanırız.”