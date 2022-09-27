Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao'dan derbi açıklaması: 'Alex de Souza bana Beşiktaş'ı anlattı'
“Fenerbahçe sürekli gelişim gösteriyor. Şu an iyi oynuyoruz. Her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Teknik direktörümüz dile getiriyor, taraftarlar da bunu görüyor. Her maç daha az hata yapıyoruz. Hala en iyi seviyemizde değiliz. Her geçen gün daha iyi olmaya ve hocamızın söylediklerine adapte olmaya çalışıyoruz.”
“Çok iyi geldi bu milli ara süreci. Çocuklarımla vakit geçirdim. İstanbul'u daha yakından tanıdım. Çok fazla maç, çok fazla seyahat vardı ve hiç izinli olmadım. Bu arada şehri tanıdım. Vücuduma da iyi geldi dinlenmek. Sürekli maçlarla yoruluyorsunuz. Bundan sonra Dünya Kupası'na kadar nefes almadan devam edeceğiz.”
“Çalışmalar yoğun ve sert devam ediyor. Milli takıma gitmeyen oyuncular yüzde yüzünden fazlasını veriyor idmanlarda. Yoğun maç trafiğinde yapamadıklarımızı bu milli arada yaptık. Fitness çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Milli takımdaki oyuncularımız da orada en iyi şekilde çalışıyordur eminim. Milli ara öncesi formumuzu hemen artırarak devam etmeyi hedefliyoruz.”
“Derbi maçlarına çıkarken mutlu ve gururlu olurum. Brezilyalı çocukların hayalidir derbilerde oynamak. Ben derbi haftaları çok mutlu olurum. Hayalimi bir kez daha gerçekleştiriyor olurum. Derbi maçlar farklıdır. Mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanmalısınız ki en iyi performansınızı verebilirsiniz.”
“Kendi aramızda Beşiktaş derbisini konuşuyoruz. Ben ve benim gibi ilk defa Türkiye'de derbi oynayacaklar için önemli. YouTube'da eski maçları izliyorum. Atmosferi nasıl oluyor, taraftar ve oyuncuların reaksiyonlarını inceliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce Alex de Souza ile konuştum. Kendisi bana derbilerin önemini anlattı. Beşiktaş derbisine hazırdan da fazlasıyım.”
“Biz antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Herkes kendini veriyor. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Kim oynarsa oynasın görevinin farkında. Oyuncudan oyuncuya özellikler değişebilir ama uygulamak istediğimiz fikri biliyoruz. Oynayan her oyuncu elinden geldiğince yüksek performans göstermeye çalışıyor. Oyuncular arasında sağlıklı bir rekabet var. Performansımızı yukarı çekiyor bu durum. Her gün çok çalışıyoruz.”
“Jesus bazen çok sinirleniyor. Yapmasını istediği bir şeyi yapmadığınızda ve yapmamanızı istediği bir şeyi yaptığınızda çok sinirlenebiliyor. Maçı yaşayarak izliyor. Buna alıştık. Şahsi bir durum olmadığını biliyoruz. Oyuncuyu ve takımını geliştirmek istiyor. Çok talepkar biri. İstiyor ki takım her geçen gün daha iyiye gitsin.”
“İyi oynadığımı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabilirim ve yapacağım. Her geçen gün bunun için çalışıyorum. Bir takım değiştirdiğiniz zaman yeni takıma alışmak için süre gerekiyor. Eminim ki her geçen üzerine koyarak performansımı yukarı çekeceğim. Ben iyi oynasam bile yeterli görmem, memnun olmam. Her geçen gün daha iyi olmalıyım. Asist yapabilirim, mutlu olurum ama esas görevim bu değil. Ben asist ve goller ile takıma katkı sağlamak isterim ama görevimi iyi yapmam daha önemli. Gol atıp, asist yapıp kötü oynamaktansa görevlerimi iyi yapıp gol atmamayı tercih ederim. Hem iyi oynayıp hem takım yardım ediyorsam ne mutlu bana. Benim sahadaki görevlerim farklı. İlk golümü bir an önce atmak istiyorum. Çünkü, oğlum bana sürekli ne zaman gol atacağımı soruyor. Umarım derbide gol atarım. Ancak, gol atmamdan ziyade derbiyi kazanırız.”
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